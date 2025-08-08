Elektraweb’in geliştirdiği Akıllı Dijital Menü çözümü, restoran operasyonlarını sadeleştirirken müşteri memnuniyetini de artırmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Restoran işletmeciliğinde sipariş süreçlerinin hızlanması, hatasız ilerlemesi ve kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunulması artık yalnızca büyük zincirlerin değil, her ölçekten işletmenin gündeminde. Elektraweb’in geliştirdiği Akıllı Dijital Menü, bu beklentilere sade ama etkili bir çözüm sunuyor.

QR menüler artık sıradan bir detay olmaktan çıkıyor. Elektraweb’in yeni nesil dijital menü sistemi, restoranlardaki tüm sipariş sürecini akıllı algoritmalarla dönüştürerek sektöre yeni bir standart getiriyor.

Akıllı Dijital Menü sistemi, siparişlerin kişiselleştirilmesini sağlarken mutfakta üretim hızını artırıyor, garsonların iş yükünü azaltıyor ve satışları optimize ediyor. İşletmelere sadece zaman değil, aynı zamanda gelir kazandırıyor.