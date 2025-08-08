Ordu Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarı taşıyor. 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarı taşıyor. 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor.

Bu kapsamda çalışmalarına Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi’nde yürüten ekipler, geçmiş yıllarda yapılan ancak artan nüfus ile birlikte ihtiyaca cevap veremeyen mahallenin içme suyu alt yapısını sil baştan yeniledi.

4 BİN 900 METRELİK HAT SİL BAŞTAN YENİLENDİ

Başkan Hilmi Güler’in talimatları ile başlayan çalışmalar kapsamında ilçenin en büyük mahallelerinden olan Köklük Mahallesinde 4 bin 900 metrelik içme suyu hattı sil baştan yenilendi. OSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında evlere su bağlantıları yapılarak vatandaşlar temiz ve kaliteli içme suyuna kavuşmuş oldu.

435 HANE YARARLANACAK

Özellikle yaz aylarında içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle sıkıntı yaşayan mahalle sakinlerinin talebi üzerine çalışma başlatan OSKİ ekipleri, kısa sürede altyapıyı sil baştan yeniledi. 435 hanenin kullandığı hatta çalışmayı tamamlayan ekipler abone bağlantılarını yaparak evlere su akışına başladı.