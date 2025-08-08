Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli ulaşım akslarından olan Ahmet Yesevi Caddesi’nde gerçekleştirdiği üstyapı iyileştirmesi ve asfalt çalışmasıyla caddenin kalitesini ve konforunu yükseltti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Yesevi Caddesi’nde yaptığı üstyapı iyileştirmesi ve asfalt çalışmasıyla caddenin standardını yükseltti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kesintisiz şekilde sürdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şehrimizin önemli ulaşım akslarından biri olan Selçuklu ilçemizdeki Ahmet Yesevi Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz üstyapı iyileştirme ve asfalt serim çalışmalarımız tamamlandı. Yapılan çalışma ile yol yüzeyi, yağmur suyu drenaj hatlarıyla aynı seviyeye getirilerek su birikintilerinin, çökmenin ve yüzey deformasyonlarının önüne geçtik. Bu sayede bölgede sürüş güvenliğini artırırken aynı zamanda yolun uzun ömürlü olmasını da sağlamış olduk. Ayrıca altyapı ve üstyapı arasında sağlanan uyumlu geçişle, özellikle yağışlı havalarda yaşanabilecek olası trafik aksaklıklarının da önüne geçmeyi hedefledik” diye konuştu.

Başkan Altay, Konya'nın en işlek ve önemli bir diğer kavşaklarından olan, Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevre Yolu’nun kesişim noktasındaki Sakarya Kavşağı’nın da asfalt kaplamasının yenilendiğini kaydederek, “Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki ve Sakarya Kavşağı’nda çalışmalarımızın maliyeti 10 milyon lirayı geçti. Her iki bölgedeki üstyapı ve asfalt çalışmalarımızla hem bölgedeki altyapı kapasitesi artırıldı hem de modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım ortamı oluşturuldu. Şehrimizin dört bir yanında trafik konforunu artıracak bu tür düzenlemelere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GECE MESAİSİ İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki yol bakım çalışmalarını, trafiği etkilememek için yoğun olarak gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Sadece Temmuz ayı içinde 5 caddede yapılan gece çalışmalarında 5 bin ton asfalt kullanıldı.