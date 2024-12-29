Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaygın eğitim faaliyetleriyle gençlere hem ilham kaynağı oluyor hem de sanatın, meslek sahibi olmanın kapılarını aralıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir BelediyesiSanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) öğrencileri kendi yetenekleriyle tanışarak keşif dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

SAMEK Karaman’ın son konukları ise Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi’nin 9’uncu sınıf öğrencileri konuk oldu.

SAMEK’in son misafiri olan lise öğrencileri giyim aksesuar dikimi ve görsel sanat atölyelerinde keyifli anları deneyime dönüştürdü.

Kendilerine eldiven tasarlayan ve sulu boya üfleme tekniğiyle kitap ayracı yapan öğrenciler yeteneklerini keşfetti.

Öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandıran giyim aksesuar dikimi ve görsel sanatlar atölyelerine misafir olan öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde kendi tasarladıkları eldivenleri dikerek hazırladı ve sulu boyayla üfleme tekniğiyle özgün kitap ayraçları yaptı.