Bursa’nın gözde eğlence mekanı Salaş Meyhane’de sahne alan solist Orhan Tonka, şarkılarıyla mest etti.BURSA (İGFA) - Bursa’da Nilüfer ilçesinin son yıllarda eğlence müdavimlerinin uğrak noktası haline gelen Özlüce’de Salaş Meyhane, gözde mekan olurken, elit kesimin de uğrak yeri haline geldi.

Her akşam farklı solistle Bursalılara hizmet veren Salaş Meyhane’de sahne alan solist Orhan Tonka, sahne performansı ve şarkılarıyla Bursalıları eğlendirdi.

Kadife sesiyle Türk Sanat Müziği'nden pop'a, arabesk'ten fantazi müziğe kadar oldukça geniş bir repertuara sahip olan Orhan Tonka, slow ve hareketli şarkılarıyla eğlence müdavimlerini büyüledi.

Sahne sorası mini bir söyleşi yaptığımız Orhan Tonka şu açıklamaları yaptı. ''Tüm Bursalı dostlarıma buradan teşekkürlerimi minnetlerimi takdir ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim başımın tacı gözümün nurusunuz. Gerçekten büyük hoca Zeki Müren'in dediği gibi hiç bir zaman hiç bir palatformda bizi yalnız bırakmadınız, bir sanatçı için en büyük gurur kaynağı düşünebiliyor musunuz altı gün boyunca on program yapabiliyor olmak bu enerjiyi sizlerden o güzel teveccühlerinizi almak inanılmaz derecede mutluluk veriyor. sonsuz minnetimi, teşekkürlerimi sunmaktan başka bir şey diyemiyorum. Bursa gece hayatı Türkiye'de en gerçekten en hızlı gece hayatı olan illerimizden bir tanesi. Ben de yaklaşık on beş yıldır kıymetli dostlarıma hizmet vermekten eğlendirebilmekten oldukça memnunum. Retourantlarımız, meyhanelerimiz, gece kulüplerimiz ve barlarımız gayet hareketli ve nezih bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Sürekli Repertuar yenilemek dostlarımızın isteklerini taleplerini cevap verebilmek olmak çok benim için önemli. Haftanı 6 günü on program yapıyorum ve sadece bir günü kendime ayırabiliyorum çünkü tercih eden dostlarıma buradan sonsuz sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Arz talep meselesi her sektörde olduğu gibi gece hayatı ve eğlence sektöründe de söz konusu dostlarımızı mutlu etmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz'' dedi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİNE SICAK BAKMIYORUM

Sosyal medya fenomenliğine sıcak bakmadığı belirten Orhan Tonka şunları söyledi. ''Benim dünya görüm dahilinde mesleki hayatımda eğitimim görmüş olduğum almış olduğum kültür ve yönelimlerim çok fazla sosyal medya fenomenliğine çok fazla sıcak bakmıyor açıkçası.Tabiki gündemi takip etmek çok çok önemi gelişmeleri değilikleri takp etmek çok önemli ama yapaylıtan öok fazla hazetmiyorum açık konuşmak gerekirse. Malesef bazı arkadaşlarımın da sonlarınn üzüceolduğunu görüyoruz, duyuyoruz, takip etmesemde haberleri neticesinde geliyor.Sosyal medya fenoenliğini yapabiecek olan insanlar yapsın herkes yapmaya çalışmasın. Benim için sosyal medya dostlarımı sevdikleimi sevenlerimi yakından takip edebileceğ bir plartform dolayısıyla duyurularımı gerekleştiriyorum, doslarımı takip ediyorum, onlar beni takip ediyor iletişimerimizi kuvvetlendiriyoruz ama fenomenlik boyutuna geldiğmiz zaman olay çok çok başka boyutara varıyor bunun örneklerini de zaten Türkide görüyoruz'' dedi.