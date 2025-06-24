Melis Fis, geçtiğimiz akşam BtcTurk Vadi sahnesinde gerçekleşen konseriyle dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Genç yaşına rağmen etkileyici sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken Melis Fis, konser boyunca binlerce müzikseverle birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Atlantis Yapım organizasyonu, SM Production ve Turuncu Partners imzası taşıyan gecede, Melis Fis; “Gülü Sevdim Dikeni Battı”, “Misket”, “Kara Kedi” gibi hit parçalarının yanı sıra özel düzenlemelerle hazırladığı repertuvarıyla izleyicilere müzikal bir şölen sundu. Gecede sürpriz sahne şovları ve interaktif performanslarla konser alanı adeta bir festival havasına büründü.

BtcTurk Vadi’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen konser, Melis Fis’in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak hafızalara kazındı. Genç sanatçı, konser sonunda yaptığı konuşmada izleyicilere teşekkür ederek, “Beni yalnız bırakmayan herkese minnettarım. Bu geceyi asla unutmayacağım.” dedi.

Melis Fis’in performansı izleyicilerden tam not alırken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Konser gecesine ait görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.