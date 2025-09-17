Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkacak olan Sakarya Büyükşehir Basketbol’un rakipleri belli oldu. B grubunda yer alacak Büyükşehir, sezonun ilk maçını 17-20 Ekim tarihlerinde oynayacak.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol takımının rakipleri belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Play-Off başarısı gösteren Büyükşehir Basketbol, B grubunda şampiyonluk için mücadele edecek. A ve B olmak üzere iki ayrı grupta 21 takımın katılacağı yeni sezon 17-20 Ekim’de oynanacak ilk hafta mücadeleleri ile başlayacak.

B grubunda Büyükşehir Basketbol takımı Beylikdüzü, Eskişehir Birey Koleji, Keçiören Bld. Bağlum, Kütahya Belediyesi, Çorlu Belediyesi,Teşvikiye, Güngören Doruk, Egospor, Ege Üni. Daçka ve Adana Sertaşspor ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

SEZON 17-20 EKİM’DE BAŞLIYOR

Dev adamların grubun ilk haftasında Güngören Dorukspor’u ağırlayacak. 17-20 Ekim tarihleri arasında oynanacak mücadelenin resmi tarihi ve saati ise federasyon tarafından belirlenecek. Normal sezonun son karşılaşmaları ise 13-16 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Büyükşehir Grupta ilk iki sıraya alan takımların Play-Off Çeyrek Finali’ne kalacağı 3,4,5 ve 6’ncı sıralamayı alan takımların ise Play-Off Eleme müsabakaları oynayacağı yeni sezonda Büyükşehir Basketbol’un bu sezonki hedefi 1.Lig’e yükselmek olacak.