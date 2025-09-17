İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle turunçgillerde görülen Akdeniz meyve sineğine karşı Karaburunlu üreticilere 1500 yakalama tuzağı ve feromon dağıttı. İlçenin 6 mahallesinde 157 üreticiye sağlanan destekle 2023-2025 yılları arasında toplam 5 bin 290 tuzak ve feromon dağıtılmış oldu. Çiftçilerden de olumlu dönüş aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Karaburun’da çiftçiye özellikle turunçgillerde büyük zarara yol açan Akdeniz meyve sineğine karşı 1500 kitle yakalama tuzağı ve feromon dağıtıldı.

Böylece 2023-2025 yılları arasında Karaburun’un Küçükbahçe, Merkez, Parlak, Salman, Sarpıncık ve Yayla mahallelerinde toplam 157 üreticiye 5 bin 290 tuzak ve feromon dağıtılmış oldu. Karaburun mandalinası başta olmak üzere narenciye ihracatında önemli yere sahip bölge üreticileri destekten memnuniyet duyduklarını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti.

“CİDDİ BİR ZARARA VE EKONOMİK KAYBA YOL AÇIYOR”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, “Bölgemizin en büyük sorunlarından biri olan Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele yöntemlerinde kullanılacak feromon tuzaklarını dağıtıyoruz. Akdeniz meyve sineği, bölgemizin en büyük zararlılarından ve başta narenciye olmak üzere özellikle meyve ağaçlarında ciddi bir zarara ve ekonomik kayba yol açıyor. Meyvenin hem dışına hem de içine zarar veriyor. Bu sebeple dağıttığımız Akdeniz meyve sineği feromon tuzakları, çiftçilerimiz için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu tuzaklarla birlikte çiftçilerimiz hem kimyasal ilaçtan uzak duruyor hem de ekonomilerine ciddi bir katkı sağlıyor. Karaburun’da Küçükbahçe, Merkez, Parlak, Salman, Sarpıncık ve Yayla mahallelerinde dağıtım yaptık” dedi.

Proje, toprak ve su havzalarının korunmasını, çiftçinin bilinçlendirilmesini, insan ve çevre sağlığının gözetilerek tarımın desteklenmesini, ürün verimi ve kalitesinin artırılmasını ve çiftçi gelirinin yükseltilmesini hedefliyor. 2020-2022 yılları arasında aynı proje kapsamında 6 mahallede toplam 146 üreticiye 11 bin 196 tuzak ve feromon desteği verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dağıtımın ardından üreticilerin bahçelerinde düzenli kontroller yaparak sürecin etkinliğini denetliyor.