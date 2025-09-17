Bursa'da göreve geldiği günden itibaren Osmangazi İlçesine daha iyi hizmet edebilmek için var gücüyle durmadan çalışan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerine çözümler üretiyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi'nin mahalleleri tek ziyaret ederek vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor.

Mustafakemalpaşalılar Derneği’nin daveti üzerine ziyaret gerçekleştiren Başkan Aydın, dernek üyeleriyle biri araya geldi.

Mustafakemalpaşalılar Derneği binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Aydın, dernek üyeleriyle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Gerçekleşen ziyarete Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra Mustafakemalpaşalılar Derneği Başkanı Murat Tuncel, CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Demir, muhtarlar ve dernek üyeleri katıldı.

İNSANI DİNLEYEREK ÇÖZÜMLER ÜRETİRSENİZ SONUCU BAŞARI OLUYOR

Osmangazi Türkiye’nin 5’inci büyük ilçesi olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Osmangazi 55 ilden büyük 77 bin hektarlık bölgeyi kapsıyor. Biz şikayet etmeye, bahane ve mazeret üretmeye gelmedik, çalışıyoruz. Muhtarlarımızla hemen hemen her gün ilgili müdürlerimiz irtibat halinde, vatandaşların bize ulaşan her türlü sorunuyla ilgili çözüm üretmede ekiplerimiz hızlı çalışıyor. Biz ölçüyor, denetliyor ve verimliliğe bakıyoruz, bu anlamda iyiyiz. İşin bütçesinden, kaynakların verimli kullanılmasına, sahadaki hizmete, bunun geri dönüşümüne ve vatandaş memnuniyetine kadar her bir işin parçasını ölçerek gidiyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak hizmet odaklı, insan ayırmadan, partisine ve bize oy verip vermediğine bakmadan, 7-24 esasına göre çalışıyoruz. Biz bunun için göreve geldik. Şuana kadar 30’a yakın mahallemizde kahvaltı düzenleyerek vatandaşlarla birebir iletişim kurduk. Oturup insanları dinlemek onlardan direk geri bildirimleri almak bizim için değerli, insanı dinleyerek çözümler üretirseniz sonucu başarı oluyor. Biz 25 yıldır bu işlerin içerisindeyiz. 6 yıl DAĞDER başkanlığı, 3 dönem milletvekilliği yaptık. Biz her zaman insanın olduğu yerdeyiz. Bu işlerde insanı, memleketi, ülkenizi ve çalışmayı sevmeniz gerekiyor. Bunlardan biri eksikse başarılı olamazsınız. Bizim derdimiz insanımıza, ülkemize ve memleketimize hizmet etmek. Biz elimizden gelen imkanlar dahilinde en iyisini yapmak için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

PARK SAYIMIZ 5 YILIN SONUNDA 750’Yİ BULUR

Bütçenin arttığını belirten Başkan Aydın, ihale yapıldığında 30-35 kırımla ihaleyi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizden önce 5 yıllık kırım oranı yüzde 8’di bizim 1 yıllık kırım oranımız yüzde 21, bu şu demek 2,5 kat tasarruf yapmışız demek. 3 tane daha kreşimiz bitti çalışını yapacağız. 3 tane daha temel atıyoruz, 2 tane sağlık ocağı bitirdik. Bunun yanında 1,5 yıl içinde 20’ye yakın açılış 15’e yakın temel atma yaptık. Sadece bu yaz okullarından 25 bin çocuk faydalandı. Park sayımızı 6 tane arttırdık, yakında 6 tane daha arttırarak sayısını 710’a çıkartıyoruz. 5 yıllının sonunda bu rakam 750’lileri bulur. Bizim toplam temizlediğimiz sokak uzunluğu bin 725 kilometre buradan İran’a kadar sokağı her hafta temizliyoruz bu rakamlar öyle kolay rakamlar değil, bu işleri emekçinin ve işçinin hakkını vererek yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığını almaktayız. Genel merkezimizin yaptırdığı anketlerde 412 CHP’li belediye içinde birinci sırada çıktık. Bizlere ev sahipliği yaptığı için Mustafakemalpalılar Derneği başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mustafakemalpaşalılar Derneği Başkanı Murat Tuncel ve CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Demir, “Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.