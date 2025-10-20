Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım güvenliğini artırmak için tehlike arz eden noktalarda kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki ulaşım akslarındaki tehlike arz eden noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Oto bariyer yanı sıra, vatandaşların rahatça ve güvenle seyahat etmeleri amacıyla gerekli görünen yerlerde çelik kafes ağları montajı yapılıyor.

ÇELİK AĞ KAFESLERİ MONTAJLANDI

Kocaali kırsalında Yanıksayvant Mahallesi’ndeki Uluçukur mevkiinde 45 yıllık sorun, Büyükşehir ve Kocaali Belediyesi iş birliğiyle ortadan kalktı. Kocaali Belediyesi ekipleri, tehlike arz eden zorlu arazi geçişlerinde önce kapsamlı bir temizlik yaptı.

3 bin metrekarelik alanda Afet İşleri Dairesi ekiplerince toprak kayması riski bulunan noktaların tamamına çelik kafes ağları montajlandı. Bu sayede bölgede araçların ve yayaların üzerine taş ile kayaların savrulmasını önleyecek.

HEM GÜVENLİ HEM KONFORLU ULAŞIM

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri ise çalışmanın tamamlanmasından sonra bu hattı sıcak asfaltla buluşturacak.

“YOLUMUZU RAHAT BİR NEFES ALARAK KULLANACAĞIZ”

Yanıksayvant Mahallesi için büyük bir sorunun ortadan kalktığını belirten Muhtar Abdullah Zurnacı, “1980 yılında açılan yolumuz, Uluçukur diye adlandırdığımız bölge için büyük bir sorundu. Eskiden güvenlik tehlikesiyle zor şartlar altında yolumuzdan geçiyorduk. Yapılan çelik kafes ağ kaplama çalışması sonrası inşallah rahat bir nefes alarak yolumuzu kullanacağız. Tabiri caizse yoldan geçerken ölümü hatırlıyorduk. İlçe Belediye Başkanımız Turan Yüzücü’nün Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a iletmiş olduğu sorun bu çalışma ile ortadan kalktı” dedi.

ÖNEMLİ BİR TEHLİKEYİ ORTADAN KALDIRDIK

Konu ile ilgili Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya genelinde vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden alanları düzenli olarak inceliyoruz. Kocaali Yanıksayvant Mahallesi’nde uzun yıllardır risk oluşturan bölgede gerçekleştirdiğimiz çelik kafes ağ kaplama çalışmasıyla önemli bir tehlikeyi ortadan kaldırdık. Bu tür çalışmalarla hem ulaşım güvenliğini artırıyor hem de olası afet risklerine karşı şehrimizi daha dirençli hale getiriyoruz” denildi.

Kocaali kırsalında taş, kaya düşme riski çözülürken aynı zamanda bölgeye konforlu bir ulaşım imkânı sunulacak.