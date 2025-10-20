Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Geçmişten geleceğe kitaplarla aile olmak” temasıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen 12. Konya Kitap Günleri’ni ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya’nın bir kültür şölenine ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Altay, “Sadece Konyalıları değil, son dönemde yapmış olduğumuz etkinliklerle civar illerden çokça insan Konya’mızı ziyarete geliyor, onları da Konya Kitap Günleri’ne davet ediyoruz. Özellikle çocukların çokluğu beni mutlu etti. Şehrimize hayırlı olsun” dedi. 12. Konya Kitap Günleri, 26 Ekim Pazar gününe kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Konya Kitap Günleri, her yaştan kitapseverin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kitap Günleri’nin ikinci gününde etkinlik alanını ziyaret ederek stantları gezdi, kitapseverlerle bir araya geldi. 12. Konya Kitap Günleri’nin, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle başladığını belirten Başkan Altay, Konya’nın bir kültür şölenine ev sahipliği yaptığını söyledi.

“ANNE-BABALARIYLA İLK DEFA KİTAPLA TANIŞAN ÇOCUKLARIMIZIN İLGİSİ VE MUTLULUĞU TAKDİRE ŞAYAN”

300’e yakın yazarın söyleşiler ve imza günleri düzenleyerek okurlarıyla buluştuğunu kaydeden Başkan Altay, “Selçuklu Kongre Merkezi’nin bize verdiği imkanlarla 120’ye yakın yayınevi, yazarları okurlarıyla buluşturuyor. Çeşitli etkinliklerimiz var, konserlerimiz, söyleşilerimiz var. Dış ve iç mekanlardaki alanlarımızda Konyalıları bu coşkulu şölene davet ediyorum. Sadece Konyalıları değil, son dönemde yapmış olduğumuz etkinliklerle civar illerden çokça insan Konya’mızı ziyarete geliyor, onları da Konya Kitap Günleri’ne davet ediyoruz. Özellikle çocukların çokluğu beni mutlu etti. Bir taraftan çocuk yayınevleri var ama bir taraftan da anne-babalarıyla ilk defa kitapla tanışan çocuklarımızın ilgisi ve mutluluğu çok takdire şayan. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.

Konya Kitap Günleri’ne gelen ziyaretçiler de hem kitaplarla hem de sevdikleri yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KONYA KİTAP GÜNLERİ SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ’NDE

“Geçmişten geleceğe kitaplarla aile olmak” temasıyla düzenlenen Konya Kitap Günleri, edebiyat dünyasının önemli temsilcilerini ve yüzlerce yayınevini Konya’da bir araya getiriyor. Ulusal ve yerel düzeyde yaklaşık 300 yazar ve akademisyen farklı konu başlıklarıyla kitapseverlerle buluşuyor.

Edebiyat, tarih, sosyoloji, çocuk edebiyatı, şiir ve roman türlerinde özel söyleşilerin gerçekleştirildiği etkinlik süresince farklı tarzlarda konserler ve müzik dinletileri de kitap günlerini renklendiriyor.

Kitapseverler, 12. Konya Kitap Günleri’ni, 26 Ekim Pazar gününe kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde ziyaret edebilecek.