Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin ilçede bir gelenek haline getirdiği ve bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Çayırova Kitap Günleri’ne doğru geri sayıma geçildi. 27 Ekim’de başlayacak kitap günlerinde yüzbinlerce kitap, Çayırovalı okurlarla buluşacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova’da bir gelenek haline gelen ve bu yıl altıncısı düzenlenecek Çayırova Kitap Günleri’ne doğru geri sayıma geçildi. 27 Ekim-2 Kasım Tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında, yüzbinlerce kitap, değerli yazarlar, konferanslar, söyleşiler, imza günleri ve seçkin yayınevleri, Çayırovalı kitapseverlerle bir araya gelecek. 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında saat 09.30 ila 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuara, ziyaretçilerin büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve gelmesiyle birlikte, hayata geçirilen birçok proje kapsamında kültür-sanat şehri kimliği kazanan ve bunun da en güzel örneklerinden olan Çayırova Kitap Günleri, Çayırovalıları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kitapların büyülü dünyasıyla buluşturacak.

SÖYLEŞİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bununla birlikte 6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında, okurlarıyla bir araya gelecek yazarlar da belli oldu. Buna göre 28 Ekim Salı günü saat 19.00’da Merve Gülcemal, 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’da Saliha Erdim, 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da Sertaç Abi ve 2 Kasım Pazar günü saat 15.00’da Nurullah Genç, okurlarıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bir araya gelecek. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Tüm halkımız 27 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 6. Çayırova Kitap Günleri’ne davetlidir” denildi.