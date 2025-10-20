İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi tarafından yerel kalkınmayı desteklemek, üreticileri teşvik etmek ve vatandaşları doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Üretici Pazarı, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde kapılarını açtı.İZMİR (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana tarım temelli pek çok sosyal projeye ev sahipliği yapan ve kentin önemli alternatif yaşam alanlarından biri haline gelen Efes Tarlası Yaşam Köyü, bundan böyle her pazar günü üreticilere ev sahipliği yapacak.

Pazarın ilk gününde Efes Selçuk’un kadın üreticileri ve yerel üreticiler, kendi elleriyle ürettikleri ürünleri ziyaretçilerle buluşturdu. Doğal gıdalar, el emeği ürünler, meyveler, gözleme stantları, yerel tohumlardan üretilmiş fidan ve fidelerin yanı sıra sağlık için değerli yağlar ve sabunlar tezgâhlarda yerini aldı.

Açılış kapsamında düzenlenen “Topraktan Sanata: Çocuklar için Çömlek ve Kil Heykel Atölyesi” ise minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Çocukların kendi elleriyle yaptıkları heykeller, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de Üretici Pazarı’nı ziyaret ederek üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Sengel; “Bugün itibariyle her hafta pazar günü Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Üretici Pazarımız var. Herkesi sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmek ve üreticiyle tüketici arasında hiçbir aracı olmadan doğrudan alışveriş yapabilmek için Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne bekliyoruz. Ayrıca Tohum Kafemiz her gün açık ve efsane kahvaltısı sizleri bekliyor” dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde kurulan Üretici Pazarı, her pazar günü ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.