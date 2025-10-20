Kocaeli Giresun Derekleri Federasyonunun geçtiğimiz hafta sonu Gebze Beylikbağı Mahallesinde Düzenlediği geleneksel 4.Güz Festivalinde konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “ Gebze İl Beylikbağı ilçe olacak” dedi.Özden DEMİRCİ/ 7.GÜN HABER (KOCAELİ İGFA)
Geçtiğimiz hafta sonu Kocaeli Giresun Dernekleri Federasyonunun Beylikbağı Mahallesinde gerçekleşen Güz Festivali programına katılan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Protokolün selamlama konuşmasında yaptığı açıklamada Beylikbağı halkına ve Festivale katılanlara müjde verdi.
Çiler, “Cumhuriyetimizin 102.Yılı Kutlamaları kapsamında yapılan çalışmalar arasında “Gebze İl Beylikbağı İlçe” olacak hayırlı olsun" dedi.