Bilecik'e bağlı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muhtarlar Günü’nde kadın muhtarları ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan kadın muhtarları ziyaret ederek, bu özel günde onları yalnız bırakmadı.

Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birine imza atan Başkan Tekin, Burçalık köyü muhtarı Sabriye Demir ve Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu’yu ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi ve yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında muhtarlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Tekin, yerel yönetimlerde kadınların varlığının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Kadınların yönetime katılması, karar mekanizmalarında yer alması toplumumuzun her alanında denge ve adalet sağlar. İlçemizde görev yapan kadın muhtarlarımız, özverili çalışmalarıyla mahallelerine değer katıyor. Bu özel günde onları kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum.”

Muhtarlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tekin’e teşekkür etti. Ziyarette Başkan Tekin'e AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve partililer eşlik etti.

Pazaryeri’nde kadın eliyle şekillenen yerel yönetim anlayışı, kadın muhtarların gayreti ve kadın belediye başkanının desteğiyle daha da güçleniyor.