Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Bağ Bozumu Festivali, Kahramanmaraş’ı gastronomi dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturdu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Expo Kahramanmaraş Arasta Çarşısı’nda devam eden festivalde kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve girişimci kadınlar stant açarak el emeği ürünlerini tanıttı. Festival kapsamında gerçekleştirilen workshoplar ve panellerle ziyaretçilere Kahramanmaraş mutfağının zenginliği aktarılırken, gastronomi alanında Türkiye’nin tanınmış isimleri de deneyimlerini paylaştı.

GASTRONOMİNİN USTALARI KAHRAMANMARAŞ MUTFAĞINI ANLATTI

Anadolu mutfağı üzerine çalışmalarıyla bilinen Şef ve araştırmacı Ömür Akkor, Seraf Restoran Kurucusu Şef Sinem Özler ve Türkolog, mutfak araştırmacısı Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu’nun katıldığı panel büyük ilgi gördü. Anadolu’nun 12 bin yıllık mutfak kültürünün ele alındığı panelde, yerel lezzetlerin gastronomi turizmine katkısı, atıksız mutfak anlayışı ve kadının gastronomideki rolü masaya yatırıldı.

Ömür Akkor, Anadolu’nun sadece bir coğrafya değil, insanlığın ortak sofrası olduğunu vurgulayarak, “Bu topraklarda her yemeğin bir hikâyesi, bir duası vardır” ifadeleriyle dikkat çekti. Şef Sinem Özler, gastronomide kadın emeğinin gücüne değinerek, “Yemeği sadece pişiren değil, ona anlam katan kadınların emeğiyle büyüyoruz” dedi.

Sibel Dedeoğlu ise Kahramanmaraş mutfağının tarihsel hafızasına işaret ederek, “Unutulan her tarif, bir şehrin hafızasından silinen bir kelimedir” sözleriyle yerel değerlerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte ziyaretçiler, geleneksel lezzetlerin tadına bakarken aynı zamanda panellerde gastronomi dünyasının ustalarından bilgi edinme fırsatı buldu. Soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde ilerleyen panel, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Onikişubat Bağ Bozumu Festivali, Kahramanmaraş’ın gastronomi yolculuğuna yeni bir soluk getirirken, kentte lezzet turizmine yönelik farkındalığı da artırmayı başardı. Festival, önümüzdeki günlerde farklı etkinliklerle devam edecek.