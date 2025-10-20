İzmir'de Bornova Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla site sakinlerine atık yönetimi eğitimi verdi. Eğitime katılan Başkan Ömer Eşki, yeşil dönüşüm çalışmalarının Bornova’dan başlayarak tüm dünyaya yayılmasını hedeflediklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, gelen talep üzerine bir sitenin sakinlerine atık yönetimi ve çevre bilinci eğitimi verildi. Eğitime Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katılarak sürdürülebilir bir gelecek için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre odaklı projelerin Bornova’da sadece birer yerel uygulama değil, aynı zamanda küresel bir sorumluluğun parçası olduğunu vurgulayarak, “Buradaki çalışmalar, bizim yeşil dönüşümümüzün önemli bir ayağını oluşturuyor. Aynı zamanda kent yaşamında altyapı yönetimi nasıl olacak, iklim kriziyle nasıl mücadele edeceğiz sorularına da cevap arıyoruz. Bu konularda isimlerini çok öne çıkarmasak da bazı projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için önemli bir adım.” diye konuştu.

Bornova’daki çalışmaların sembolik değil, etkili bir model oluşturduğunu belirten Eşki, “Bornova’da 460 bin resmi nüfus var. Burası belki o büyüklüğün içinde küçük bir alan gibi görünebilir, ancak biz deniz yıldızı mantığıyla çalışıyoruz. Yani buradan bir alanı, güneş batmadan önce bir deniz yıldızını okyanusa atan bir insan gibi ele alıyoruz. Niyetimiz, bu çalışmaları adım adım büyüterek tüm Bornava’ya, İzmir’e ve bu amaca hizmet eden herkese ulaştırmak; sonrasında da dünyaya yaymak. Bu yönüyle, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek ve kendi yaşamımızı da düzgün sürdürebilmek için bu işi bir yerden sağlam bir şekilde savunmamız gerekiyor.” ifadeleri kullandı.

Bornova Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda düzenlenen eğitimlerle hem bireysel hem de toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Belediye, mahallelerden sitelere, okullardan sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede çevre dostu uygulamaları Bornovalılarla buluşturmaya devam edecek.