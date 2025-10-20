Gölcük’te Muhtarlar Günü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de katılımıyla Anıtpark’ta düzenlenen tören ile kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te Muhtarlar Günü kapsamında tören düzenlendi. Muhtarlar Günü programı; Gölcük Muhtarlar Derneği yönetiminin Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyareti ile başladı.

Muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Sezer, “Muhtarlarımızla; mahallelerimizden gelen talep ihtiyaçlar noktasında, dün olduğu gibi gelecekte de mesai mefhumu gözetmeksizin diyalog halinde olacağız” diyerek Muhtarlar Günlerini kutladı.

Program kapsamında daha sonra Gölcük Anıtpark’ta tören düzenlendi. Törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve ilçede görev yapan muhtarlar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.

Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer, Yazlık Kültür Merkezi’nde muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarlar Günü kapsamında Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer ve muhtarlar son olarak Yeni Ferhadiye Muhtarı Murat Karabay’ı ziyaret ettiler.