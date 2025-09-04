Şehir Kütüphanesi Projesi, 5 Eylül’de yapılacak ihale ile hayata geçiyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve eğitim altyapısını güçlendirecek Şehir Kütüphanesi Projesi için önemli bir adım atıyor.

Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülüyor ve 5 Eylül Cuma günü ihaleye çıkıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini duyurduğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Şehir Kütüphanesi Projesi, şehirde bugüne kadar hayata geçirilen en büyük kültür-sanat yatırımı olma özelliği taşıyacak.

YAPIM İHALESİ YARIN

Alemdar, Bilim Merkezi’nde başlayan çalışmanın ardından Şehir Kütüphanesi’nde de yarın yapılacak ihaleyle birlikte bir aşamanın daha geride kalacağını ve çalışmaların da kısa süre içerisinde başlayacağını belirtti.

“ÜRETİYOR, PLANLIYOR, HAYAL KURUYORUZ”

Bilimde, sanatta, kültürde, eğitimde yepyeni bir dönemin sayfasını araladıklarını ifade eden Başkan Alemdar, “İhalemiz 5 Eylül’de gerçekleşiyor ve çalışmalara başlıyoruz. Şehrimizde yetişen her bir bireyin en iyi eğitime, en iyi tesislere ve imkanlara kavuşması için üretiyor, planlıyor, hedeflerimizi hamdolsun bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Şehrimize en iyi yatırımları kazandırma gayretimiz hiç eksilmeyecek. Şehir Kütüphanesi’ni de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

BÖLGENİN MERKEZİ, GÖZDESİ OLACAK

Şehir Kütüphanesi, kapsayıcı mimarisi, çok yönlü işlevselliği ve 7 gün 24 saat yaşayan sistemiyle bölgenin kültür ve eğitim merkezi olacak.

Yeni kütüphane, yalnızca kitap okuma alanlarıyla sınırlı kalmayacak bünyesinde konferans ve tiyatro salonları, çocuk kütüphanesi, özel araştırma bölümleri, bilgisayarlı çalışma odaları, engelli bireyler için erişilebilir alanlar ve sessiz çalışma odaları barındıracak.

Aynı zamanda şehirde Devlet Tiyatroları’nın sahneleyeceği oyunlara ev sahipliği yapacak ve altyapısıyla kültür sanatın merkezi haline gelecek.

KÜLTÜR VE BİLİM YAN YANA

Şehir Kütüphanesi’nin hemen yanında kurulması planlanan Bilim Merkezi ile birlikte Donatım bölgesi, Sakarya’nın kültür, sanat, eğitim ve bilim alanındaki yeni üssü olacak.

Böylece herkes için erişilebilir, çok yönlü bir yaşam alanı oluşturulacak.