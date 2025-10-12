Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM),Taşkısığı Şarık Tara İlkokulu öğrencilerini misafir etti.Yeni eğitim ve öğretim döneminde oldukça renkli bir görüntülerin oluştuğu atölyelerde, öğrenciler, bilgilendirici ve bir kadar da keyifli vakit geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taşkısığı Şarık Tara İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye eğitimleri renkli görüntülere sahne oldu. Akıl Oyunları, drama, müzik, mutfak ve empati atölyelerine misafir olan öğrenciler, yeteneklerini keşfederek eğlenceli zamanlar geçirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve yeteneklerini keşfetmek amacıyla düzenlenen atölyelerde öğrenciler,akıl oyunları, drama, müzik, mutfak ve empati atölyesi çalışmalarına katıldı. Eğlenerek öğrenme anlayışıyla hazırlanan programda minik misafirler hem keyifli vakit geçirdi hem de yeni beceriler kazandı.

Atölyelerde öğretmenlerin rehberliğinde etkinliklere katılan öğrenciler, takım çalışması, iletişim ve problem çözme gibi alanlarda da kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Gün boyu devam eden etkinliklerden oldukça memnun kalan öğrenciler, gösterilen misafirperverlik ve eğlenceli etkinlikler için SGM yetkililerine teşekkür etti.