Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı öncesi düzenlenen basın buluşmasında şehir gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.SAKARYA (İGFA) - PSB Anatolia Fuarı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentsel dönüşümden şehir içi ulaşıma, Sapanca Gölü’ne, altyapıdan üstyapıya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Alemdar, “Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümde ciddi adımlar atacağız. Metrobüsler ise şehir içi ulaşımda önemli bir rol üstlenecek. Şehir Hastanesi’nin hizmet vermeye başlamasıyla üstlendiği rolü yakından göreceksiniz. Yılladır beklenen raylı sistem projesine, metrobüsle birlikte daha kısa sürede kavuşacağız. Sadece bir hizmet ve bir projeyle günlerimizi geçiştirmiyor, her ilçemizde hizmet etmenin, proje üretmenin gayreti içerisinde oluyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümden ulaşıma, Sapanca Gölü’nden ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlara kadar bir dizi açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, “Bu Şehir Hepimizin” anlayışıyla daha sosyal, yeşil ve dirençli bir Sakarya inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİMİZ”

Başkan Alemdar gündemlerinde her zaman ilk sırada “Kentsel Dönüşüm” olduğunu vurgulayarak, “Hangi hizmeti, projeyi yaparsak yapalım bir depremle kaybettiğimiz canları geri getiremeyeceğimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu nedenle mutlaka deprem öncesi yapı stokunun değiştirilmesi gerekiyor. Biz süreci yakinen takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümle ilgili attığımız ciddi adımları göreceksiniz. Bu hususta devletimiz, bizler ve vatandaşlarımız el ele vererek, daha dirençli, sosyal ve yeşil bir Sakarya’yı inşa edeceğiz” diye konuştu.

“METROBÜSÜN FAYDALARINI UZUN VADEDE GÖRECEĞİZ”

Başkan Alemdar konuşmasında ulaşıma da vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ulaşımı çeşitlendirmek adına filomuza çevreci otobüsleri dahil ediyor, ADARAY, Metrobüs ve raylı sistemle şehir içi ulaşıma yeni bir vizyon katıyoruz. Metrobüs şehir içi ulaşımda önemli bir rol üstlenecek. Şehir Hastanesi’nin hizmet vermeye başlamasıyla metrobüsün üstlendiği rolü yakından göreceksiniz. Metrobüs hattı ayrıca raylı sistemin altyapısını oluşturuyor. Yılladır beklenen raylı sistem projesine, metrobüsle birlikte daha kısa sürede kavuşacağız. Burada önemli olan şu ki, biz şehrimizdeki ulaşım alışkanlığını değiştirmek için adım attık. Bunun da faydalarını uzun vadede göreceğiz” dedi.

“SAPANCA HEPİMİZİN”

Başkan Alemdar, “Bir yandan da Sapanca Gölümüzün etrafında insanımızın yürüyebildiği ve hoş vakit geçirebileceği bir alan oluşturuyoruz. Sapanca Golü kıyısının bir kesime ait olmadığını çok kez ifade ettik. Sadece Sapanca’daki ortak alanları değil, şehrimizin her yanında ortak kullanım alanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Her şeyden önce biliyoruz ki bu şehir hepimizin” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İÇİN YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Konuşmasında ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlara dikkat çeken Başkan Alemdar, “Sadece bir hizmet ve bir projeyle günlerimizi geçiştirmiyor, her ilçemize her mahallemize hizmet etmenin, proje üretmenin gayreti içerisinde oluyoruz. Gençlerimiz için spor alanları, futbol tesisleri, kapalı spor salonlarının inşasına başladık. Bu spor alanları için 8 farklı ilçemizde eş zamanlı olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bilim Merkezi için yakında ilk kazmayı vuracağız. Şehir Kütüphanesi için ise ihaleye çıkıyoruz. Asfalt ve altyapı yatırımlarımızı da plan ve program dahilinde sürdürüyoruz” diye konuştu.