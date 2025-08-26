LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, yaz etkinlikleri kapsamında Doğa Country Club’ta düzenlediği piknikte aileleri ve gönüllüleri ile bir araya gelerek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - LÖSEV kurulduğu günden bu yana lösemi ve kanser tedavisi gören hasta ve hasta yakınlarının yanında olmayı sürdürüyor.

Yaz etkinlikleri kapsamında Oğuz Holding’in destekleriyle düzenlenen piknikte, LÖSEV’e kayıtlı aileleri ve LÖSEV gönüllüleri bir araya gelerek dayanışma ve neşe dolu bir gün geçirdi.

LÖSEV İstanbul Anadolu Yakası İrtibat Ofisi tarafından organize edilen piknikte, Doğa Country Club süslenerek eğlenceli bir alana dönüştürüldü. Renkli balonlar, kurdelelerle süslenen bahçede katılımcılara sıcak ve samimi bir ortam yaratıldı.

Minik Kahramanlar etkinlik boyunca animasyonlarla doyasıya eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı. Çocuklar için hazırlanan eğlenceli şişme oyun alanları ve aktiviteler gün boyunca büyük ilgi gördü. Oğuz Holding’in kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla destek olduğu etkinlikte hem çocuklar, hem de aileler moral buldu. Bir araya gelen aileler ve gönüllüler, keyifli sohbetlerle kaynaşma fırsatı buldu.

LÖSEV yetkilileri, aileler ve gönüllüler ile bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekleşen bu büyük piknik, lösemili çocuklarımız ve ailelerimiz için eşsiz bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Oğuz Holding gibi özverili kurumların katkılarıyla aramızdaki bağlar daha da güçlendi. Etkinliğimize katılan tüm ailelerimize, değerli gönüllülerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.