İstanbul'da Şile Ayazma Plajı’nda düzenlenen 3. Marin Beach Voleybol Turnuvası, renkli görüntülerle tamamlandı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleşen müsabakalar, Karadeniz’in eşsiz doğasıyla birleşerek görsel bir şölen sundu.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile’nin Ayazma Plajı, 3. Marin Beach Voleybol Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

2023 yılında başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva, kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleşti.

Şile sahilinde düzenlenen müsabakalar, sporun ötesinde adeta bir görsel şölene dönüştü.

Tribünlerdeki izleyiciler, heyecan dolu maçları coşkuyla takip ederken, Karadeniz’in doğal güzellikleri ve Marin Beach’in sıcak atmosferi etkinliğe renk kattı.

Şile Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı ve işletmeci Murat Bilgin, turnuvayla ilgili açıklamasında, 2023’te başlayan Marin Beach Plaj Voleybolu karşılaşmalarının bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, Karadeniz’in kendine özgü dalgalarıyla sörf tutkunlarına yönelik eğitim faaliyetleri ve deniz sporlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Akşam saatlerine kadar süren müsabakalarda sporcuların performansları büyük alkış aldı.

Turnuva sonunda ödül kazanan sporculara ödülleri takdim edildi.