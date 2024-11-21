20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri, tüm çocuklar için anlamlı bir mesaj verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) anlamlı bir program düzenledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989’da “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” imzalanmasıyla kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Günü, bu yıl da Sakarya’da birbirinden anlamlı görüntülere sahne oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya 500’den fazla çocuk katılırken programa Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da katılarak adil ve eşit dünya çağrısı yaptı. Başkan Alemdar, tüm programlarda çocukların anlamlı etkinliğinde eşlik etti.Dünya Çocuk Hakları Günü için programda tüm dünyayla bir bildiri paylaşıldı. Bildiriyi tüm çocuklar adına 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ayşe Sena Uzunoğlu okudu.

Bildiri okunurken çocuklar ise “Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir”, “Dünyadaki tüm çocuklar yaşama hakkına sahiptir” ve “Çocuklar için adalet, tüm insanlık için barış” yazılı pankartlar açtı.