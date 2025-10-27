Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşlerigeçtiğimiz hafta sonuGeyve ilçesinde yer alanDoğançay Parkuru ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, mevsimin en büyüleyici parkurlarından biri olan Geyve Doğançay destinasyonu ile devam etti ve tabiat aşıkları, doğanın en harika detaylarını deneyimleyerek bölgeye adeta hayran kaldı.

Kilometrelerce uzunluğundaki parkur boyunca yürüyüş yapan katılımcılar, sonbaharın güzelliğini doyasıya yaşarken aynı zamanda Doğançay Şelalesi’nin muhteşem güzelliğinde keyifli bir gün geçirdi.Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programa katılanlar, yürüyüş boyunca bölgede yetişen ağaçları ve orman bitki türlerini de inceleme fırsatı buldu.

Görsel güzelliği kadar yüksek oksijen oranıyla da bilinen Doğançay Parkuru, doğa tutkunlarını kendisine hayran bıraktı. Etkinlikte hafif egzersiz ve esneme hareketlerini de ihmal etmeyen yürüyüş ekibi, Büyükşehir’in uzman isimlerine ve Başkan Alemdar’a teşekkür etti.

Bir sonraki program Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 2 Kasım Pazar günüMaden Deresi ve Acarlar Longozu Parkuru ile devam edecek.