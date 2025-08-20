Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali, hafızalarda iz bırakacak coşkulu bir geceye daha sahne oldu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi’nde ev sahipliği yaptığı Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında Rumeli ve Balkanlar’dan Boşnak, Mekedon, Kıcaalili ve benzer bölgelerden gelip Sakarya’nın kültürüne zenginlik katan binlerce göçmen Rumeli Ayhan konseri ve yöresel etkinliklerle unutulmaz bir gece yaşadı.

Şehirde faaliyet gösteren tüm Rumeli-Balkan dernekleri, Boşnak, Kuzey Makedonya, Kırcaali bölgelerinin göçmeni olan binlerce kişi Millet Bahçesi’ndeki Rumeli Balkan Gecesi’nde bir araya geldi.

Kurulan yöresel dernek stantlarında bölgenin yöresine has, ismini yaşatan lezzetlerle damaklar tatlandı. Yemekler, tatlılar, yöresel kıyafetler, takıların yer aldığı çadırlar gecenin ilgi odağı oldu.

Binlerce kişi Balkan ezgileri ve yöresel oyunlarla unutulmaz bir akşam geçirdi. Balkan rüzgârının adeta fırtına gibi estiği gecede Rumeli kültürünün sevilen sanatçılarından Rumeli Ayhan sahne aldı.

Şarkılar, Balkan türküleri hep bir ağızdan söylendi, hafızalarda iz bırakan gece adeta şölene dönüştü. Misafir olan Sakaryalılar da etkinlik sayesinde Balkan kültürünün zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen 2. Kültür Sanat Festivali’nin ikinci gününde Rumeli-Balkan Kültür Buluşması vesilesiyle kıymetli vatandaşlarımızla ve hemşeri derneklerimizle buluşma fırsatı bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

29 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Boşnaklar, Kuzey Makedonyalılar, Kırcaalililer ve mübadil derneklerinin katkıları ile unutulmaz bir gece yaşandı. 29 Ağustos tarihine kadar sürecek ve kültür buluşmalarına ev sahipliği yapacak Millet Bahçesi’ne tüm halkımız davetlidir” denildi.

Rumeli-Balkan kültür buluşması Sakarya’nın kültürel zenginliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Gece, halk oyunları gösterileriyle sona erdi.