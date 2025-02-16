Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi ile Şehir Hastanesi arasında hizmet verecek metrobüs hattının 11 istasyonu ve 22 durağı için ihaleye çıkıyor.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’de metrobüs kullanan ikinci şehir olmaya hazırlanan Sakarya’da, Millet Bahçesi ile Şehir Hastanesi arasında hayata geçirilen metrobüs hattının istasyon ve durakları için Büyükşehir Belediyesi 27 Şubat Perşembe günü ihaleye çıkıyor.

Başkan Yusuf Alemdar’ın ulaşımda çok yönlülük ve maksimum verim hedefiyle başlattığı metrobüs çalışması için ilk kazma Karaman Sebahattin Zaim Bulvarı’nda vurulmuştu. Bölge için gelecekte raylı sistemin altyapısını oluşturacak hatta,çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kendi öz kaynaklarıyla çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 17 kilometrelik metrobüs güzergahının yol genişletme çalışmalarında büyük bir ilerleme kaydetti. Ekipler bir yandan yol genişletmesi gerçekleştirirken bir yandan deplase ve altyapı çalışmalarını da tamamlıyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltması beklenen yeni ulaşım sistemi metrobüs, Millet Bahçesi ile Şehir Hastanesi arasındaki 11 istasyonda hizmet verecek. Bu istasyonlar karşılıklı iki ayrı duraktan oluşacak. Bu durakların ve turnikelerin yapımı, güvenlik kabinlerinin montajları, elektronik altyapı işlemlerinin yanı sıra güzergâh üzerindeki menfezlerin yapımı ile köprü ara açıklığının kapatılması için 27 Şubat Perşembe günü ihaleye çıkılacak.

Metrobüs hattı projesini aynı zamanda bölge için gelecekteki raylı sisteminbir hazırlığı olarak gördüklerini hatırlatan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir içi ulaşımı çeşitlendireceğini belirterek, "Yenikent bölgesine olan ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak metrobüs hattı projemizde ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yol genişletme, altyapı, menfez, köprü, dolgu ve kazı çalışmalarımızın devam ettiği hattın 11 istasyonu ve 22 durağı için 27 Şubat Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz" diye konuştu.