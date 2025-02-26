SASKİ, Aralık Mahallesi’nde taşkın riskini önlemek ve yeni yerleşim bölgelerinin altyapısını güçlendirmekiçin yeni yağmur suyu hattı imalatınabaşladı. Proje kapsamında yağmur suları arıtma tesisine eksiksiz şekilde taşınacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde yürüttüğü altyapı güçlendirme çalışmalarına Serdivan’da devam ediyor. Aralık Mahallesi’nde başlatılan600 metrelikyeni yağmur suyu hattı projesi ile özellikle yoğun yağışdönemlerinde oluşabilecek taşkın riski ortadan kaldırılıyor.

Bölgedeki yeni yerleşimyerlerinin altyapı ihtiyacı göz önünde bulundurularak başlanan proje mevcut kanal hattının üzerindeki yükü de hafifletecek.

“Taşkın riskini sıfırlamak için aralıksız çalışıyoruz”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin altyapısını güçlendirmek ve taşkın riskini sıfıra indirmekiçinçalışmalarımıza devam ediyoruz. Aralık Mahallesi’nde başladığımız projeyle bölgenin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vererek, yağmur sularını kayıpsız bir şekilde taşıyacağız”ifadelerine yer verildi.