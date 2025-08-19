Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Kültür Festivali’nin açılışında binlerce vatandaşın heyecanını paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, farklı kültürlerin kardeşçe yaşadığı Sakarya’da 2’ncisi düzenlenen Kültür Sanat Festivalini gerçekleştiriyor.

FESTİVAL BAŞLADI

Sakarya Millet Bahçesi, 12 gün boyunca devam edecek olan Sakarya Kültür Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapmaya başladı. Her bir milletten insanın, derneğin, temsilcinin yer aldığı buluşma daha ilk günden binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya dönüştü.

İLK PROGRAM YEREL KÜLTÜR BULUŞMASI

Festival, 18 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla Sakarya Yerel Kültür Derneği ve Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği ortaklığında düzenlenen Yerel Kültür Buluşması açılış programıyla başladı. Başkan Yusuf Alemdar da festivalin açılış töreninde vatandaşlarla buluşarak, heyecana ortak oldu.

YOĞUN KATILIM, COŞKU VE HEYECAN

Yerel Kültür Buluşması ile başlayan festivalin açılışında derneklerin temsilcileri yaptıkları konuşmada Büyükşehir Belediyesi’ne organizasyon için teşekkür ederek, kardeşlik ikliminin devam etmesi temennisinde bulundu.

Coşkunun ve kardeşlik ikliminin hâkim olduğu etkinlikte yöresel dernek stantlar, halk oyunları, dinletiler, yöresel türküler ve konserlerle coşku tırmandı, tüm yörelerin zenginliği kardeşlik buluşmasında bütünleşti.

Festival açılışına ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP İl Başkan Yardımcısı Sezer Şengöz, Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK ve dernek temsilcileri katıldı.

“GENİŞ BİR KÜLTÜR VE MEDENİYETİN MİRASÇILARIYIZ”

Açılış konuşması yapan Başkan Alemdar, “Böylesine güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmak benim için onur verici. Kafkaslarsan balkanlara, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar atalarımızın iz sürdüğü bir neslin torunlarına ancak böylesine bir ve beraber olmak yakışır. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu millet vatanını, bayrağını, ezanını ve kültürünü sonsuz seven, insanlığıyla dünyaya nam salmış bir millettir. Biz bu şehirde 72 farklı kültürün temsilcileriyiz. Biz geniş bir kültür ve medeniyetin mirasçılarıyız. İnşallah bu mirası hep birlikte kardeşlik içerisinde güçlendirerek büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

“SAKARYA BİR KARDEŞLİK COĞRAFYASI”

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat kaya, “Sakarya bir kardeşlik coğrafyası. Yaz tatili münasebetiyle ilçelerimizi karış karış geziyoruz. Maşallah muazzam bir kardeşlik örneğini şehrimizin her yanında hissediyoruz. Sakarya’da çok güzel işler yapılıyor. Bu vesileyle tekrar bu güzel etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAKARYA’MIZIN GÜZELLİKLERİNİ DAHA DA BÜYÜTMEYE DEVAM

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Biz zengin bir şehiriz. Kültürümüzle, örf ve adetlerimizle bu zenginliğimizi yaşıyor ve yaşatıyoruz. Her coğrafyadan vatandaşlarımız var bu şehirde. En önemlisi de bu şehirde birlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Sanata, kültüre ve üretime destek olmaya; Sakarya’mızın bu güzelliklerini daha da büyütmeye devam edeceğiz. Bu güzel organizasyon için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar başta olmak üzere hemşehri derneklerimize, emeği geçenlere ve yoğun ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Festival Millet Bahçesi’nde farklı kültürlerin buluşmasıyla 12 gün boyunca devam edecek.