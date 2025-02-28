Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kuşak Buluşmaları” programının ilk oturumu Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda gerçekleşti. “Eğitim” temasıyla gerçekleşen programda tecrübeli eğitimciler ile gençler, eğitim sistemiyle ilgili fikirleri, geçmişten bugüne yaşanan değişimi tartıştı. Programın tüm oturumlarında ortaya çıkan fikirler, müfredata katkı sunması adına bir rapor şeklinde Milli Eğitim’e sunulacak.

SAKARYA(İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, farklı kuşakları bir araya getirerek eğitim üzerine fikir alışverişi yapmalarını sağlayan “Kuşak Buluşmaları” programını düzenliyor.

Geçmişten günümüze eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kuşak Buluşmaları” programında, deneyimli eğitimciler ile gençler bir araya gelerek eğitim üzerine tartıştı.

Programda, geçmişten günümüze eğitim anlayışı değerlendirilirken, gençlerin bakış açıları ve önerileri ortaya koyuldu.

Deneyim ve Enerji Masaları

Kahvaltıyla başlayan programda, eğitim alanında uzun yıllar görev yapmış deneyimli isimler ile geleceğin eğitimcileri olmaya aday gençler bir araya geldi.

“Büyükler (Tecrübe) Masası’nda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Selim Güvenli, SAÜ Vakıf Okulları Genel Müdürü Yusuf Türkhan ve çeşitli okullardan emekli yöneticiler yer alırken, “Gençler (Enerji) Masası” Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden oluştu.

Eğitim Üzerine Münazara

Katılımcılar gerçekleştirilen kahvaltı sonrası belirlenen sorular üzerinden münazaralar gerçekleştirerek eğitim sistemine dair görüşlerini paylaştılar.

Tecrübeli eğitimciler, geçmişten günümüze eğitim anlayışındaki değişimleri anlatırken, gençler de kendi perspektiflerinden öneriler sundu.

“Öğrenciler bizi heyecanlandırıyor “

Emekli öğretim görevlisi Arif Türk Yılmaz, “Kuşak Buluşmaları” programını çok iyi buldum. Biz eğitimciler ve öğrenciler için oldukça verimi bir program oldu. Eğitim temasıyla gerçekleştirdiğim programda öğrencilerimiz beni çok heyecanlandırdı, gelecek için çok umutluyum. Bu program için emeği geçen herkese ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeni nesilden çok ümitlendik”

Emekli Teknik Öğretmen Hidayet Yiğit şöyle dedi: “Ülkemizde ve yurtdışında çok okul gezme fırsatım oldu fakat bu programdaki etkileşimi çoğu yerde göremedim. Gençler bizi sordukları sorular ve cevaplarıyla çok heyecanlandırdı. Bu program sayesinde bir kez daha yeni nesilden çok ümitlendik”

“Çok önemli bilgiler öğrendik”

Lise öğrencisi Zümra Gürsoy ise, “Gerçekleştirdiğimiz program sayesinde hocalarımızdan geleceğimize yön verirken yapmamız gerekenler çalışmalar için çok önemli bilgiler öğrendik. Büyükşehir Belediyesine ve okulumuza bizlere hocalarımızın tecrübelerini öğrenme onlarla fikir alışverişinde bulunma fırsatı sunduğu için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kuşaklar Buluşmaları” ilerleyen dönemde farklı konularla devam edecek.