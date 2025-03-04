Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kampüs Yerleşkesi’nde kurduğu geleneksel hale gelen iftar çadırında ilk sofrasını kurdu. Her yıl binlerce kişinin birlikte yemek yediği, vakit geçirdiği ve tadı geleneğe dönüşen çadırda yine farklı renk ve medeniyetten yürekler buluştu. Hafta içi her gün hizmet veren bu organizasyon, Ramazan ayında şiirler, ilahiler, söyleşilerle kardeşlik ile paylaşma duygularını pekiştiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir geleneği bozmadı ve üniversite yerleşkesinde her Ramazan ayında olduğu gibi iftar çadırının kapılarını binlerce kişiye açtı.

Bin 300 öğrenci aynı anda

Farklı ülke, renk ve dilden bin 300 öğrenciyi aynı anda misafir edebilen bu çadır için pişen yemekler kardeşliğe, dostluğa, paylaşmaya ve kardeşliğe şifa oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde özenle hazırlanan iftar lezzetleri, Türkiye Diyanet Vakfı ve Büyükşehir ekipleritarafından bu çatı altında her yıl binlerce insana ikram ediliyor.

Gönül sofraları zenginleşiyor

Paylaşmanın bereketine ortak olmak isteyen hayırseverlerin yardımları ise gönül sofralarını zenginleştiriyor.

Kampüs Camii içinde açılan iftar çadırında buluşan farklı renkler, medeniyetler, ülkeler ve lisanlardan öğrenciler birliktelik duygusunu pekiştiriyor.

Ramazan’ın ruhunu yansıtan etkinlikler

Bu çadırda iftar yemeğinin yanı sıra kurulan platformda her gün şiirler, ilahiler okunuyor ve Ramazan’ın ruhunu yansıtan söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Mübarek ayın hazzını ve maneviyatını dolu-dolu yaşayan gençler Büyükşehir Belediyesi’ne memnuniyetlerini ifade etti.

“Bu mübarek ayda daha iyi anlıyoruz…”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ramazan’ın anlamını bilerek kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bu mübarek ayda daha iyi anlıyoruz. Üniversitemizde her gün güzel sohbetlerin, muhabbetin buluştuğu sofralarımızda birlikte oruç açmaya tüm gençlerimizi bekleriz” denildi.