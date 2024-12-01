Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’nin, çocuklara neşe ve sevinç götürdüğü “Bir Hikâye Bin Neşe” projesi, çocukların mutluluğuna ortak oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen “Bir Hikâye Bin Neşe” projesi, ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

Büyükşehir, proje kapsamında Taraklı’dan Kocaali’ye, Hendek’ten Sapanca’ya ve Kaynarca’ya kadar şehrin en uzak noktasındaki çocuklara dahi ulaşıyor ve hayatlarına dokunuyor.

Bilgi, beceri, eğlence, kültür ve sanat dolu bu program kapsamında şehrin dört bir yanındaki, Sakarya’nın geleceği olan minikler oyunlarla eğleniyor ve hayatın önemli temalarında bilinçlendiriliyor.

Proje kapsamında Hendek Anaokuluna ve Akyazı Taşburun İlkokulu’na misafir olan uzman eğitmenler, ‘Kukla’ ve ‘Hacivat – Karagöz Mikroplara karşı’ oyunuyla öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Gösteri sonunda öğrencilere diş fırçası hediye edilerek ağız sağlığına dair bilgilendirme yapıldı.