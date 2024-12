Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetiminin yeni dönem ilk toplantısına katıldı.SAKARYA (İGFA) - AK Parti İl Başkanlığı binasından gerçekleştirilen toplantıya yeni yönetim ve teşkilat mensuplarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuzda katıldı. Buluşmada ‘birlik ve beraberlik’ mesajı ön plana çıktı.

Başkan Alemdar, Sakarya’nın genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin genel değerlendirmelerde bulunurken “Bu şehrin en büyük gerçeği kentsel dönüşümdür” vurgusunu yineledi.

Saha tespitleri tamam

Alemdar, kentsel dönüşümde yaptıkları planın hasarlı binaları yıkıp yenilerini yapmaktan ibaret olmadığını ifade ederek şehrin kültürüne, aidiyetine, yeşil Sakarya’ya, sosyal ve bütün yaşam alanlarına işaret etti.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile dönüşüm adına görüşmelerin gerçekleştirildiğini, saha tespit çalışmalarının tamamlandığınıaçıklayan Alemdar, vatandaş toplantılarına başlayacaklarını belirtti.

“En önemli gerçek kentsel dönüşümdür”

AK Parti’nin yeni yönetimini tebrik ederek söze başlayan Alemdar, dönüşümün önemine vurgu yaparak, “Teşkilatların çalışması, birliği, uyumu siyasi partilerin tabanda güçlenmesine yol açar. Dolayısıyla sizler partimizin izdüşümüsünüz. Sizden istediğimiz birlik ve beraberlik içerisinde huzur içerisinde el ele omuz omuza çalışmanızdır. Seçimden bugüne kadar söylediğimizin arkasında durmaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar ulaşımda ücretsiz seyahatten başlayarak su indiriminden asfalta, yeni yol yapımından üstyapı çalışmalarına kadar birçok hizmeti vatandaşlarımızla buluşturduk. Önemli olan bu şehrin geleceğidir. Bunun için en önemli çalışma isekentsel dönüşümdür. Başaramazsak bu şehre yaptığımız her proje bir depremle yıkılabilir. Şehircilik adına örnek bir çalışma yapmak istiyoruz”

“Vatandaşla buluşma sürecine geçiyoruz”

Alemdar dönüşümle ilgili son durumu aktarırken şöyle dedi: “Biz şehrimizdeki dönüşümü sadece hasarlı bir binayı yıkıp yeniden inşa etmek olarak düşünmüyoruz. Düşüncemiz üç aşamadan oluşuyor. Birincisi şehrimizde dirençli binalar olması. İkincisi şehir kültürüne, aidiyetine uygun sosyal bir şehir oluşturmak. Üçüncüsü ise bu şehri dönüştürürken 2053 vizyonu dediğimiz sıfır emisyonlu, fosil atıkların olmadığı yeşil bir şehir inşa etmek. Bizim düşüncemiz dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir kurmak. İnşallah 2025’te çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. Bakanlıkla görüştük,saha tespit çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımıza da dönüşüm hedeflerimizi anlatacağımız buluşmalar gerçekleştireceğiz.”

Her zaman destekçisi olacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Büyükşehir Belediyemiz şehrimizin her meselesiyle, yatırım ve hizmetleriyle ilgileniyor.Ben inanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanımız çözüm odaklı çalışma anlayışıyla büyük işler yapacaktır. Yusuf başkanımızın teşkilatlardan geliyor olmasıbaşarılı belediye başkanlığı yapmasını sağladı. Şimdi Büyükşehir’de. Hepimizin olduğu gibi onun da hedefi kalıcı eserler yapmak. Çok güzel işler yaptığını, yapacak olduğunu biliyorum. Bizler de her zaman onun destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Güçlü Türkiye’nin inşasında öncü

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar’a toplantıya katıldıkları için teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise “AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketidir. Bu dava, milletimizin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk’a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye’nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte de daha fazla çalışarak, Sakarya’nın her sokağında, her hanesinde ve her gönlünde olacağız” dedi.