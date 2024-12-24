ÇKS Sistemi Bayburt’ta Ziraat Odası’na Devredildi

Son yıllarda tarım sektörünün dijital dönüşümüne odaklanılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde çiftçilere e-Devlet kapısı üzerinden hizmet sunulması mümkün hale geldi. Ancak bu sürecin daha etkin yürütülebilmesi için pilot iller belirlenerek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri Ziraat Odaları’na devredildi. Bayburt, Edirne ve Aydın bu önemli görevi üstlenen iller arasında yer aldı.

Başkan Abuzer Yıldırımtepe, çalışma sürecini detaylandırarak, şu ifadelerde bulundu: “Bayburt Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin tüm ışlemlerini kolaylıkla halledebileceği bir altyapı oluşturduk. Tarım İl Müdürlüğü’nden personelimizin eğitim sürecini tamamladık ve sisteme dahil olduk. Bu yeni dönemde, ÇKS işlemleri tamamen odamız üzerinden yürütülmektedir.”

Bayburt’un Pilot İl Seçilerek bir ilki gerçekleştirdi.

Bayburt’un pilot il olarak seçilmesinin arkasında, Ziraat Odası’nın güçlü altyapısı ve örgütlü yapısı bulunuyor. Yıldırımtepe, bu durumun şehir için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şu sözleri ekledi: “Bayburt, bu sürece çok hızlı uyum sağladı. Sistemi başarıyla uygulayarak diğer illere örnek olma yolunda ilerliyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde şehrimizin tarımsal potansiyelini daha etkin bir şekilde ortaya çıkaracağız.”

Tapu Sorunlarına Yönelik Değişiklikler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2023 yılında gerçekleşen önemli bir değişiklik, tapu hissedarları arasındaki sorunları çözmeyi hedefledi. Bu kararname ile tapulardaki tüm hissedarlar, eksik bilgi ya da soyadı yanlışlıkları olsa bile ÇKS’ye kayıt yaptırabilir hale geldi. Yıldırımtepe, bu düzenlemenin Bayburt’a etkilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bayburt’ta 132 bin hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, destekleme alınan alan yalnızca 25 bin hektardı. Tapulardaki sorunlar nedeniyle birçok çiftçimiz desteklerden faydalanamıyordu. Yeni düzenleme sayesinde, bu oranı 50 bin hektara çıkardık. Amacımız, bu alanı daha da genişletmek.”

Çiftçilere Kolaylık ve Hizmette Yeni Bir Dönem

Bayburt Ziraat Odası’nda yeni çalışma modeline uygun olarak dört ziraat mühendisi istihdam edildi ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Bu yenilikler sayesinde çiftçiler, tüm işlemlerini tek bir kurumda kolaylıkla yürütebiliyor.

Yıldırımtepe, çiftçilere bir çağrıda bulunarak, şu uyarıda bulundu: “2025 yılı destekleme işlemleri için başvurularınızı son günlere bırakmayın. Yılsonuna yaklaşırken yaşanabilecek yoğunluklar nedeniyle sorun yaşamamak adına bir an önce odamıza başvurarak dosyalarınızı tamamlayın.”



Tarımda Yeni Hedefler

Bayburt Ziraat Odası, çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalarla birlikte, tarımsal desteklemelerin kapsamını genişletmeyi ve ildeki tarımsal faaliyetlerin verimliliğini artırmayı hedefliyor. Tarım İl Müdürlüğü’nün sahada daha aktif çalışmasıyla birlikte, Ziraat Odası artık destekleme işlemlerinde tek yetkili kurum haline geldi.

Yıldırımtepe, bu gelişmelerin çiftçilerin hayatına olan etkisini şu sözlerle özetledi: “Bayburt Ziraat Odası olarak, çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve onlar için çözüm odaklı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizin tarımsal kalkınması için sorumluluğumuzun bilincindeyiz.”

Bu gelişmelerle birlikte Bayburt’ta tarım sektöründe verimliliğin artması ve çiftçilerin daha gençil bir şekilde desteklenmesi bekleniyor.