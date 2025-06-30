Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’i makamında ziyaret etti.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’i makamında ziyaret eden Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, ziyaret kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Karargâhı’nda dalgalanan Türk Bayrağı'nı Vali Ünlüer’e takdim etti.

Başkan Şahbazlı, anlamlı kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Ünlüer’e teşekkür etti.

"6 Şubat depremleri sonrasında Kahramanmaraş’a ilk koşan Ana Vatanım Azerbaycan olmuştu" diyen Başkan Şahbazlı, "O günlerde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’nın karargâhında dalgalanan Türk Bayrağını, bir kardeşlik nişanesi olarak Sayın Valimize takdim ettik. Kabulleri ve nazik ev sahiplikleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaret sonunda Vali Ünlüer ise, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun Kahramanmaraş’ta böylesine anlamlı şekilde yaşatılmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.