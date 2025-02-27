SASKİ, 6 mahallenin isale hattında kapsamlı bakım, onarım ve deplase çalışmasıgerçekleştirdi. Atatürk Bulvarı’nın Yeni Cami kavşağı kısmında gece boyunca çalışan ekipler, bölgedeki yaya ve trafik hareketliliğinin olumsuz etkilenmemesi için sabahın ilk ışıklarında hat üzerindeki işlemlerini tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı ilçesi Akıncılar, Çukurahmediye, Yenicami ve Tepekummahallelerinin tamamı ile Yenigün ve Yağcılarmahallelerinin bir kısmını kapsayan bakım ve onarım çalışmasıgerçekleştirdi.

Yenileme çalışmaları kapsamında bölgeye içme suyu sağlayan ana hatta yaşanan basın ve su kaybı gibi sorunlar çözüme kavuştu.Ulaşımda aksama ve abonelerin su kesintisinden dolayı mağduriyet yaşamaması için gece saatlerinde planlanan çalışmalar 3 farklı bölgede eş zamanlı olarak yürütülerek kısa sürede tamamlandı.

“Mesai mefhumu gözetmeksizin sahadayız”

Çalışmaları yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, “Altyapı hatlarımızdaki bakım ve onarım çalışmalarımızı abonelerimizi mağdur etmeyecek şekilde planlıyoruz. Gece boyunca devam eden çalışmalar kapsamında bölgedeki su sorunlarını çözüme kavuştururken aynı zamanda basınç ve su kayıplarının da önüne geçtik” ifadelerine yer verildi.