SAMEK el sanatlarından giyime, görsel sanatlardan yabancı dillere kadar 130 branşta eğitime başlıyor. 15 Eylül’de başlayacak ve 15 farklı merkezde 130 branşta gerçekleştirilecek eğitimlere başvurular 28 Eylül’e kadar sürecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yeni dönem kayıtları başlıyor.

15 kurs merkezinde 130 farklı branşta gerçekleştirilecek eğitimler için başvurular 15-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Nakış, iğne oyası, takı tasarımı, ahşap boyama, bilgisayar programları, mutfak atölyesi, resim, diksiyon, yabancı dil ve giyim teknolojileri gibi pek çok branşta vatandaşlara ücretsiz eğitim verilecek.

Eğitimler; Akyazı, Arifiye, Camili, Donatım Mutfak, Geyve, Güneşler, Karaman, Karasu,Ozanlar, Sapanca, Geri Dönüşüm Atölyesi, Tekeler,Kocaali, 32 Evler ve Kent Orkestrası merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, kendilerine en yakın merkezde farklı branşlarda eğitim alma imkânına sahip olacak.

KAYITLAR WWW.SAKARYA.BEL.TR’DEN

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarımızda yeni dönem başlıyor.

15 kurs merkezinde 130 farklı branşta açılacak kurslar için kayıtlar 15-28 Eylül tarihleri arasında alınacak olup kurslara başvurmak isteyen vatandaşlarımız www.sakarya.bel.tr adresinden online kayıt yaptırabiliyor.