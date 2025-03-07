Sakarya Büyükşehir Belediye itfaiyesi, D-650 karayolu üzerinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına ilk müdahaleyi yaptı. 7 araç, 15 itfaiye erinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak olası bir facia önlendi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Arifiye ilçesi Adliye mahallesinde bulunan bir fabrikada saat 22.23’te çıkan yangına dair ihbarın ulaşmasının ardından 22.30’da ekiplerini bölgeye ulaştırarak müdahaleye başladı.

Boyahane bölümünde yaşanan fabrika yangınına Sakarya itfaiyesi Dörtyol, Merkez ve Geyve gruplarından 7 araç, 15 itfaiye eri hızlıca bölgeye intikal etti.

Olası bir facianın önlendiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.