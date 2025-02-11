İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte kanser ilacı imal eden çetenin çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlar sonucu 5 Milyon adet Sahte İlaç,100 Bin adet boş ilaç kutusu, 32 Bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası, 350 kg toz ham madde ve

60 Bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Sahte İlaç Üretimi Yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtirken, operasyonu koordine eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmaları tebrik etti.