Nilüfer Belediyesi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında “Sağlıklı Gıda Şenliği” düzenlendi. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı etkinlikte gıdanın temel bir yaşam hakkı olduğu vurgulanarak, gıda israfına dikkat çekildi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi; güvenli gıda, sağlıklı nesiller için farkındalık yaratmak amacıyla “Sağlıklı Gıda Şenliği” düzenledi. 23 Nisan Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş, Bukle Erman ve Emre Karagöz, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş ve yöneticileri, Mudanya Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, CHP Nilüfer İlçe Yöneticileri, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar, akademik oda temsilcileri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Sağlıklı Gıda Şenliği” çocukların kortej yürüyüşü ile başladı. Ellerindeki dövizlerle slogan atan çocuklar, sağlıklı gıda ve gıda israfına dikkat çeken mesajlar kullandı. Kortej yürüyüşünün ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen bu etkinliğin amacının, gıdanın bir ihtiyaç değil, temel bir yaşam hakkı olduğunu vurgulamak olduğunu belirtti. Yaşanan gıda israfına dikkat çeken Güleş, “Adil gıdanın mümkün olduğunu vurgulamak istiyoruz. Geleceğin daha sağlıklı, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya olması için bugün atacağımız adımlar çok önemli” dedi.

​TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş ise küresel iklim krizleri, savaşlar, pandemi ve ekonomik yoksulluk gibi faktörlerin gıdanın önemini artırdığını belirterek, “Bugün bu etkinliği gelecek nesillere gıdada ve tarımda farkındalık yaratmak amacıyla düzenliyoruz” diye konuştu.

​

Konuşmaların ardından şenlik programı başladı. Çocuklara ikramlıkların dağıtıldığı etkinlikte, minikler çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçirdi. Şenlikte, okçuluk atölyesi, su tasarrufu aparatı ve tohum dağıtımı, ayraç yapım atölyesi gibi bilgilendirici ve eğitici atölyeler büyük ilgi gördü. Ayrıca masaüstü curling, kapı süsü yapımı, çerçeve tasarlama ve denge oyunları gibi oyunlar, şenliğe renk kattı.