Birlik ve Dayanışma Sendikası, Kırklareli’nde Aile Sağlığı Merkezi temel atma törenindeki açıklamasında sağlık çalışanlarını hedef gösteren Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, Kırklareli’nde Aile Sağlığı Merkezi temel atma töreninde konuşan Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın “Yapacağımız bu kadar. Biz Doktor değiliz, hemşire değiliz. Bundan sonraki süreçte gidin sağlık personelinin gırtlağını sıkıştırın, yapışın” açıklamasına tepki gösterdi.

Milletvekili Sarıçam’ın açıklamasının halkı kışkırtarak sağlık çalışanlarını hedef gösterdiğini belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Dr. Derya Mengücük konuyla ilgili sağlık Bakanlığının da yasal işlem başlatılması gerektiğini ifade etti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük toplumda artan şiddetin, Sağlık’ta da artarak devam ettiğini, ancak hala güvenli çalışma ortamı sağlanmadığını ve caydırıcı, etkin önlemler alınmadığını açıkladı.

Hasta ve sağlık çalışanlarının, sağlık sisteminin sorunları ile baş başa bırakılıp, terk edilmiş haldeyken, insan sağlığının en birincil koşullardan olan karşılıklı saygı ve güvenin bizzat siyasi otorite tarafından bozulduğunu anlatan Dr. Derya Mengücük “Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın söz konusu konuşması bunun en somut ve vahim örneği oldu” dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Suç oluşturan söylemin özrü olmaz” diyerek sert tepki gösterdi.

“Hasta ile hekim, hasta ile sağlık çalışanları arasına sızan siyaset; “memnuniyet” önceliği ile mesleki bilgi ve deneyimin, bilimin ve hatta yasaların yok sayılmasına neden oluyor" diyen Dr. Mengücük, "Bina dışındaki sorunların sanki sağlık çalışanlarından kaynaklandığı iması ile kendilerini sorumluluktan kurtarıyor. Tüm sorunları sağlık çalışanlarına yükleyerek hedef gösteriyor. Açıkça tehdit oluşturan ve halkın kinlenmesine neden olan konuşması hakkında Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak, sağlık personeline yönelik kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak ve meslek grubunu hedef göstermek ve halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmak gerekçeleriyle ilgili yasa maddelerine dayanarak suç duyurusunda bulunduk. Açıkça suç oluşturan söylemin özrü olmaz. Sağlık çalışanlarının can güvenliği ve hayatı espri konusu yapılamaz. Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Şiddet ve şiddeti teşvik eden her türlü eylem ve söyleme müsaade etmemeli, tolerans göstermemelidir. Gerekli yasal işlemleri başlatmalı ve sürdürmelidir…” diye konuştu.