Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği kabul etmediklerini belirten sağlık çalışanları, bu yönetmeliğin hakları gasp etmeye yönelik olduğunu öne sürerek, mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - Sağlık emekçileri bu değişikliklerin sağlık çalışanlarının hakları ve iş koşullarını iyileştirmek yerine daha da kötüleştirdiğini savundu.

Sahim-Sen Genel Başkanı Özlem Akarken, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerin aile sağlığı çalışanlarını zora sokan bir dizi düzenleme içerdiğini iddia etti.

“Bu yönetmelik, sağlık çalışanlarını daha fazla yük altına sokacak ve hastaların daha nitelikli sağlık hizmetine ulaşmalarını engelleyecek" diyen Akarken, "Sağlık Bakanlığı, sağlık emekçilerinin taleplerine kulak tıkamaya devam ediyor. Bu değişiklikler, bizleri daha zor koşullarda çalışmaya zorlamakta ve sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamaktadır” dedi.

Sahim-Sen'in Kasım ayında başlattığı hak mücadelesine devam edeceğini ve bu mücadelede sağlık emekçilerinin ve nitelikli sağlık hizmeti için vatandaşlarımızın yanında olacaklarını vurguladı. Meslek onuru ve vatandaşların sağlığı için mücadele ettiklerini kaydeden Akarken, halkın desteğiyle, sağlığı bir hak olarak görmek ve bu alandaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için mücadele edeceklerini söyledi.

14 MART’TA İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPILACAK

Sahim-Sen Genel Başkanı Özlem Akarken, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Eylemin tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarının ve vatandaşların katılımıyla büyük bir kitlesel eylem olarak seslerin duyulmasına dönüşeceğini ifade eden Akarken, “Bu mücadele, sadece sağlık çalışanlarının hakları için değil, aynı zamanda halkımızın eşit, ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti alması için de kritik öneme sahiptir. Taleplerimiz gerçekleşene kadar eylemlerimiz devam edecektir” dedi.

Akarken, sağlık emekçilerinin bu konudaki taleplerini şöyle sıraladı: