SAGEM okula yeni başlayacak çocukların uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla ebeveynlere yönelik “İlk Zil, İlk Adım Okula Uyumda Ailenin Rolü” konulu seminer düzenledi. Veliler 4 gün boyunca devam eden seminerlere oldukça yoğun ilgi gösterdi.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve toplumun temel taşı olan aile kurumunun yapısını güçlendirmeyi hedefleyerek kurulan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), ailelerin gelişimini desteklemeye yönelik eğitim programları ve seminerlere devam ediyor.

Bu kapsamda, okula yeni başlayacak çocukların uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla ebeveynlere yönelik 26-29 Ağustos tarihleri arasında “İlk Zil, İlk Adım Okula Uyumda Ailenin Rolü” konulu seminerler düzenlendi. Aileler 4 gün süren seminer programına yoğun bir katılım gerçekleştirdi.

SAGEM tarafından gerçekleşen ve 4 gün süren eğitim seminerlerinin ilk kısımlarında, okula başlama sürecindeki çocukların aileleri okul uyum süreci hakkında bilinçlendirildi. Ebeveynlerin kaygılarını azaltmak ve sağlıklı bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olmak adına alanında uzman kişiler tarafından sunumlar yapıldı. Etkinlikte 1. sınıfa geçiş sürecinde çocukların yaşadığı duygusal değişimler, okul fobisi, ayrılık kaygısı ve alışma sürecinde karşılaşılan zorluklar ve ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı bu değişimlere nasıl yaklaşmaları gerektiği anlatıldı. Ayrıca, ebeveynlere çocukların duygusal ihtiyaçlarını tanımaya yönelik bilgiler verildi ve aile-okul iş birliğinin önemi vurgulandı.

Seminerlerin diğer kısımlarında ise ebeveynlerin okul uyum sürecindeki rolü ve bu kısımda çocuklara nasıl destek olunacağı üzerinde duruldu. Ebeveyn tutumlarının çocukların okul sürecine etkileri, sağlıklı sabah rutinlerinin nasıl oluşturulacağı, çocukla okul hakkında nasıl konuşulacağı gibi pratik bilgiler verildi. Ayrıca, çocukların bağımsızlık kazanmaları için uygulanabilecek yöntemler aktarıldı.

Seminerlerin etkileşimli kısmında, katılımcılar kısa örnek olaylar üzerinden çözüm önerileriyle sürece dahil edildi. Katılımcılar, soru-cevap yöntemiyle yaşadıkları deneyimleri paylaştı ve uzmanlar tarafından bu durumlar üzerinde çözümler önerildi. Bu önemli sürece yoğun bir şekilde dahil olan veliler ise Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ederek bu eğitim programlarının devam etmesi talebinde bulundular.