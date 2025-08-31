Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, rehber Said Çakış liderliğinde Hisar İçi Eğitim Gezisi düzenledi. Tarihi mekanları kapsayan geziye katılan rehberler, Bursa’nın kültürel mirasını yakından tanıdı.BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, rehber Said Çakış liderliğinde Hisar İçi Eğitim Gezisi gerçekleştirdi. Geziye, Başkan Tansu Erçevik ile birlikte Fahriye Çokçetin, Buket Demir, Esra Öztürk, Nagihan Çarıkçı, Berna Yıldırım, Ümit Beyza Başaran, Şeyma Yardımcı, Kenan Adabaş, Enis Yaşar, Ersen Yelkenkaya, Adnan Mert, Zeki Karakaş, Hayati Bozdağ, Erkan Taşdelen ve Burak Altınbaş katıldı.

Etkinliğin detaylarını anlatan Oda Başkanı Tansu Erçevik, geziye katılan rehberlerin önce oda binasında kahvaltıda buluştuğunu, ardından Saltanat Kapı’dan başlayarak Kavaklı Cami, Haraçcıoğlu Medresesi, Üftade Cami ve Türbesi, Dar-ul Kurra, Yer Kapı, Pınarbaşı Parkı, Hannibal Su Yolu, Fetih Kapısı, Molla Gürani Türbesi, Hisar Arkeopark, Oruç Bey Türbesi, Nakkaş Ali Mescidi ve Haziresi, Memleket Hastanesi, Ahmet Vekif Paşa Hastanesi, İsa Bey Cami, Güdük Minare Cami, Alaaddin Bey Cami ve Zindan Kapı Müzesi’ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Başkan Erçevik, geziyi rehberlik eden Said Çakış’a, organizasyona destek veren yönetim kurulu üyelerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Dairesi Başkanı Ercüment Yılmaz’a ve yemek sponsoru Köfteci Faruk Restoran İşletmesi’nden Faruk Arslanoğlu’na teşekkürlerini ileterek, “Tüm üyelerimize katılımları için minnettarız” dedi.