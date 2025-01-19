Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığında görev değişimi gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısı Hamza Gürsel, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı olarak atandı. Devir teslim töreni, bugün Saadet Partisi Genel Merkezinde düzenlenirken, Hamza Gürsel görevlendirme yazısını Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın elinden aldı.

ŞUBAT AYINDA İL KONGRESİ PLANLANIYOR

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı, Şubat ayı içerisinde il kongresi düzenlemeyi ve yeni bir yönetim oluşturmayı planlıyor. Kongreyle birlikte, partinin Bursa teşkilatında güçlü bir yapılanmaya gidilmesi bekleniyor.

HAMZA GÜRSEL KİMDİR?

1976 yılında dünyaya gelen Hamza Gürsel, gençlik yıllarını tarımla iştigal ederek geçirdi. 2024 yılında istifa edene kadar 20 yıl boyunca edebiyat öğretmenliği yapan Gürsel, eğitimci kimliğiyle birçok gencin yetişmesine katkı sundu. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı’nda (MGV) ilçe ve il başkanlıkları görevlerinde bulundu. Bu süreçte gençlere yol arkadaşlığı yapan Gürsel, teşkilat çalışmalarıyla tanındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hamza Gürsel, Bursa’nın sosyal ve siyasi hayatında aktif bir rol üstlenerek dikkat çekti.

BURSA TEŞKİLATI YENİ BİR SÜRECE GİRİYOR

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı, Hamza Gürsel liderliğinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Yaklaşan il kongresin’nin yeni yönetimin vizyon ve yol haritasının detaylı bir şekilde anlatılacağı kapsamlı bir lansman toplantısı niteliğinde olması bekleniyor.