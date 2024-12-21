Saadet Partisi Bingöl İl Başkanı Muhammed Fatih Tiryaki, Bingöl’ün karşı karşıya olduğu sorunları dile getirerek, çözüm yollarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Tiryaki, göç, işsizlik, sağlık ve eğitimdeki sorunların ilin en büyük sıkıntıları arasında yer aldığını belirtti.BİNGÖL (İGFA) - Saadet Partisi Bingöl İl Başkanı Muhammed Fatih Tiryaki, son yıllarda Bingöl’ün önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek şunları söyledi: "Bingöl, son iki-üç yıl içinde yaklaşık 30 bin kişilik bir göç verdi. Bu, toplam nüfusu 300 bine yakın olan bir il için oldukça yüksek bir oran. Göçün temel nedenleri arasında işsizlik, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve eğitimdeki eksiklikler bulunuyor. İnsanlar doğdukları yerde doyamadıkları için büyük şehirlere ya da yurt dışına göç etmek zorunda kalıyorlar."

"SAĞLIK VE EĞİTİM YETERSİZLİĞİ GÖÇÜ ARTIRIYOR"

Bingöl’de sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Tiryaki, halkın çevre illere yöneldiğini belirtti:

"Bingöl’de yaşayan vatandaşlarımız, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığında Erzurum, Diyarbakır veya Elazığ’a gitmek zorunda kalıyor. Sağlık alanındaki bu yetersizlik, ilimizde yaşamayı zorlaştırıyor. Bunun yanı sıra eğitimde yaşanan adaletsizlikler de çocuklarımızı ve ailelerini mağdur ediyor. Eğitimdeki eksiklikler, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceklerini doğrudan etkiliyor."

"TARIM VE HAYVANCILIK BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞIYOR"

Tiryaki, Bingöl’ün tarım ve hayvancılıkla özdeşleşmiş bir şehir olduğunu ancak bu alanda büyük bir gerileme yaşandığını belirtti:

"Bingöl, dünyaca ünlü balı ve hayvancılığıyla bilinir. Ancak, bu sektörlerde ciddi düşüş yaşanıyor. Örneğin, bir ilçemizde iki yıl önce 35 bin olan büyükbaş hayvan sayısı bugün 12-13 binlere gerilemiş durumda. Bu, %60’lık bir kayıp anlamına geliyor. Tarım ve hayvancılığın desteklenmediği bir yerde ekonomik kalkınma sağlamak mümkün değil."

"DOĞDUĞU YERDE DOYAMAYAN İNSAN GÖÇ EDİYOR"

Tiryaki, Bingöl’de yaşamanın giderek zorlaştığını ve bu durumun göçü tetiklediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilometrekareye düşen insan sayısı Bingöl’de 34. Doğuya doğru gidildikçe bu sayı 20’ye kadar düşüyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde ise bu sayı binlerce kişiyi buluyor. Bu göç dalgası, Bingöl’de tarım, sanayi, eğitim ve sağlık alanlarındaki eksikliklerden kaynaklanıyor. Doğduğu yerde doyamayan insanlar, mecburen başka yerlere göç ediyor."

"BİNGÖL’ÜN KAYNAKLARINI HAREKETE GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ"

Başkan Tiryaki, Bingöl’ün kaynaklarını harekete geçirerek göçün ve diğer sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti:

"Bingöl’ün zengin tarım ve hayvancılık potansiyelini değerlendirerek ekonomiyi canlandırmak mümkün. Ayrıca, sağlık ve eğitim alanlarında yapılacak yatırımlarla vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimizdir. Saadet Partisi olarak, Bingöl’ün kalkınması ve vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam şartlarına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."