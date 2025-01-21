RTÜK, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın olayına ilişkin yayın yasağı getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili yayın yasağının getirildiğini duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, medyaların halkı yanlış yönlendirmemek adına kurgusal görüntülerde yer alan kesinliği meçhul olan bilgilere riayet etmemesi, resmi veri ve açıklamalara dayanmayan içerikleri yayınlarında kullanmamaları son derece önemli olduğunun altı çizildi.

RTÜK, beklentilerin kamuoyunda sağlıklı kanaat oluşumuna yardımcı olan görsel ve işitsel medyanın kendisinden beklenen sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu belirtti.

YAYIN YASAĞINA UYMAYANLARLA İLGİLİ AĞIR MÜEYYİDELER UYGULANACAK

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili olarak olay ile ilgili henüz delillerin toplanamamış olması, görsel basın ve sosyal medya ile internet medyasında ilgili bir takım bilgilerin yanlış yayınlandığının müşahede edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, bilgi kirliliğinin kamu düzenini ve kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca ölenlerin yakınlarının yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamınca yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayın yasağına uymayanlarla ilgili ağır müeyyideler uygulanacaktır. Medyamızın bu vakar ve bilinçle hareket etmesini umuyor, halkımızın doğru haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz"