Ziyaret sırasında, Rektör Türkmen, Türkiye’nin spor ve eğitim alanındaki tecrübelerini Libya ile paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Kardeş ülke Libya ile hem sportif etkinliklerde hem de eğitim alanında daha yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu ziyarette iki ülkenin ortak projeler geliştirebilmesi için somut adımlar atmaya başladık” dedi. Türkmen, Libya’dan Türk üniversitelerine öğrenci kabulü, akademik değişim programları ve ortak spor projeleri konularında somut iş birlikleri hedeflediklerini ifade etti.



Bayburt Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonunu spor temelli bir yaklaşımla geliştirdiğini belirten Rektör Türkmen, ziyaretin bu hedefin bir parçası olduğunu vurguladı. Rektör Türkmen, “Spor, kültürleri bir araya getiren, dostlukları pekiştiren evrensel bir dil. Bu ortak paydayı Libya ile eğitim ve bilim alanında da genişletmek istiyoruz. Üniversitemiz bu anlamda projelere açık ve bu ziyaretin somut iş birliklerine dönüşeceğine inanıyorum.” dedi.



Libya Öğrenci Sporları Federasyonu Başkanı Mohamed Amer Elhaddad ise bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ile iş birliği bizim için büyük bir fırsat. Hem gençlerimizi hem de üniversitelerimizi uluslararası alanda geliştirmek istiyoruz. Türkiye’nin deneyimleri bize bu anlamda yol gösterici olacak” dedi. Elhaddad, spor etkinliklerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını ve eğitim alanında yapılacak projelere tam destek verdiklerini belirtti.



Görüşmelerde, iki ülke arasındaki spor organizasyonları için karşılıklı ziyaretler, öğrenci değişim programları ve ortak akademik projeler başlatılması kararlaştırıldı. Ayrıca, Trablus’ta Türk ve Libyalı öğrencilerin katılacağı sportif etkinliklerin düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bu etkinliklerin, ülkeler arasında köprü görevi göreceği vurgulandı.



Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek uzun vadeli projelerin başlangıcı olması bekleniyor.