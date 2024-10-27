Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının çeyrek asırlık buluşması, 31 Ekim 2024 Perşembe günü Tüyap İstanbul’da başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri dünyasını her yıl Tüyap İstanbul’da buluşturan Uluslararası SIGN İstanbul, 31 Ekim Perşembe günü 25. kez kapılarını açıyor.

Sektöründe çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan SIGN İstanbul’da, yurt içi ve yurt dışından 300 firma katılımcı olarak yer alırken, 100’e yakın ülkeden 25 binin üzerinde profesyonelin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

SIGN İstanbul, geçen sene olduğu gibi yine PROMOGIFT İstanbul ile eş zamanlı gerçekleşecek.

31 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde Tüyap İstanbul’a gelecek ziyaretçiler, hem endüstriyel reklam ve dijital baskıdaki yenilikleri, hem de kurumsal tanıtım ve reklam dünyasının en son trendlerini bir arada görebilecek.