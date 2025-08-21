Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran 2025 verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı 185,793 milyar dolara ulaşarak 8,355 milyar dolar arttı. Yükümlülükler 9,732 milyar dolar yükselirken, varlıklar yalnızca 1,378 milyar dolar artış gösterdi.ANKARA (İGFA) -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu’nu yayımladı.

Verilere göre, firmaların döviz varlıkları Mayıs 2025’e kıyasla 1,378 milyar dolar artarken, yükümlülükleri 9,732 milyar dolar yükseldi.

Bu durum, net döviz pozisyonu açığını 8,355 milyar dolar artırarak 185,793 milyar dolara çıkardı ve rekor bir seviyeye ulaştı.

VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜK DAĞILIMI

Varlık dağılımında, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve türev varlıklar 869’ar milyon dolar, ihracat alacakları 187 milyon dolar ve menkul kıymetler 30 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 578 milyon dolar azaldı. Toplam varlık artışı 1,378 milyar dolar oldu.Yükümlülük tarafında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 4,905 milyar dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 3,092 milyar dolar, türev yükümlülükler 1,306 milyar dolar ve ithalat borçları 428 milyon dolar artış gösterdi. Toplam yükümlülükler 9,732 milyar dolar yükseldi.

VADE YAPISI VE KISA VADELİ POZİSYON

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 546 milyon dolar, uzun vadeli krediler 4,359 milyar dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kısa vadeli krediler 784 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 2,736 milyar dolar yükseldi. Kısa vadeli varlıklar 134,867 milyar dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 130,376 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, Mayıs 2025’e göre 2,038 milyar dolar azalarak 4,492 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülüklerdeki payı yüzde 37 seviyesinde kaydedildi.